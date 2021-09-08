Suerte Cup heyecanı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) tarafından Ersoy Birkan anısına düzenlenen 12-14-16 yaş Suerte Cup, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli yarı final maçları ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL

ALMİRA AKŞAHİN - SİMRE KELEŞ 6-3 7-5

GİRNE UMUT YEREBAKAN - ARYA SARIBAŞ (W.O)

12 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

NOA DUCHATEAU - KAYA HALKSEVEN 0-6 1-6

EREN YILMAZ – BORA ERİN 0-6 0-1 Eren Yılmaz (R.T)

14 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL

NADİR ÇINARLILI – Arya SARIBAŞ 6-1 6-0

SAHİL ECE YEREBAKAN - KAYRA YÜCEER 1-6 4-6

14 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

BATUR EVRE – İBRAHİM CAN ARABACI 6-4 3-6 6/3

16 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

TURGAY HIDIROĞLU – BATUR EVRE 3-5 Turgay Hıdıroğlu (R.T)

ERSEL KALFAOĞLU - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 3-6 6-3 6-1



