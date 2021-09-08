Suerte Cup heyecanı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) tarafından Ersoy Birkan anısına düzenlenen 12-14-16 yaş Suerte Cup, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli yarı final maçları ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL
ALMİRA AKŞAHİN - SİMRE KELEŞ 6-3 7-5
GİRNE UMUT YEREBAKAN - ARYA SARIBAŞ (W.O)
12 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL
NOA DUCHATEAU - KAYA HALKSEVEN 0-6 1-6
EREN YILMAZ – BORA ERİN 0-6 0-1 Eren Yılmaz (R.T)
14 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL
NADİR ÇINARLILI – Arya SARIBAŞ 6-1 6-0
SAHİL ECE YEREBAKAN - KAYRA YÜCEER 1-6 4-6
14 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL
BATUR EVRE – İBRAHİM CAN ARABACI 6-4 3-6 6/3
16 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL
TURGAY HIDIROĞLU – BATUR EVRE 3-5 Turgay Hıdıroğlu (R.T)
ERSEL KALFAOĞLU - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 3-6 6-3 6-1
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