SOS Çocukköyü yararına tenis şenliği

Gazimağusa Belediyesi (GMB) Tenis Kulübü,Kocareis Holiday Resortsponsorluğunda Plaj Çocuk Şenliği gerçekleştirdi.
Geniş bir katılım ile gerçekleştirilen Plaj Çocuk Şenliğinin tüm geliri SOS Çocukköyü Derneğine bağışlandı.SOS Çocukköyü Derneğine katkı yapılacak olması katılımı daha da anlamlı hale getirirken, çocuklar eğlenceli bir gün geçirmenin yanı sıra yardımda bulunmanın da hazzını yaşadılar.
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