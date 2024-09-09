Sonbahar Kupası 2024’de heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen SONBAHAR KUPASI 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerdeoynananmaçlardaalınan sonuçlar şöyle;



9 YAŞ KIZLAR –Yarı Final

Çağer Emine Günser - Erin Tüzünkan 1/4 1/4

Alina Yusipova - Mevsim Metbulut 0/4 3/5

Anna Akınına - Melin Amber 2/4 4/1 7/10

Tanem Kolozali - Selin Ünlüer 1/4 1/4



9 YAŞ ERKEKLER –Yarı Final

Bora Ramiz - Aybars Öncü 1/4 4/2 8/10

Karan Karakaşlı - Hasan ArenÇakartaş 0/4 1/4



12 YAŞ KIZLAR - Yarı Final

Beren Başaran - İncilay Eren 6/2 6/1

Beren Pilli - Hatice Kırçay 6/1 6/4



12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Erdal Arabacıoğlu - Deniz Varoğlu 6/3 7/5

Çağ Refikoğlu - Yalın Yurtsever 2/6 4/6

ArenYumurtacıoğlu - Arel Şahin 4/6 1/6

Emre Aleks Kural - Baran Başaran 0/6 1/6





16 YAŞ TEK KIZLAR - Yarı Final

Sahil Ece Yerebakan - YezdaÖksüzoğulları 6/3 6/0

Nehir Gürses - Almira Akşahin 3/6 2/6



16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Akay Ali Sağkanat - Ömer Anıl 6/2 6/4

Recep Yalovalı - Oğuz El Erian 1/6 5/7

Fuat Abiş - Deniz Hüseyin Önen 0/6 0/6

Baran Adalıer - Kaya Halkseven 0/6 1/6

