banner583
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
109 0
Anastasiadis’e protesto şoku
Anastasiadis’e protesto şoku
15 0
 
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
1.7B 0
"Zorunlu aşılama politikası gerekebilir"
13 0
Kartingçiler keyif verdi
Kartingçiler keyif verdi
7 0
Güney'de sahte aşı kartı skandalı büyüyor
Güney'de sahte aşı kartı skandalı büyüyor
44 0
Tuning Torch Drag Yarışı görkemli geçti
Tuning Torch Drag Yarışı görkemli geçti
24 0
banner661

Seymen ikinci turda elendi

banner476

banner666
Seymen ikinci turda elendi
Ankara’da düzenlenen U19 International Open turnuvasında mücadele eden sporcumuz Seymen G. Deniz ikinci gün turnuvaya veda etti.
Tek erkekler ve karışık çiftler kategorisinde mücadele eden milli sporcumuz ilk gün Aysu Arslan ile birlikte  karışık çiftler kategorisinde mücadele ederken rakiplerine mağlup olarak ekendiler. Tek erkekler kategorisinde ise ilk gün bay geçen sporcumuz ikinci gün İsviçreli rakibi AdrianJoliat ile oynadığı karşılaşmada ilk sete kötü başlayarak 1 – 0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan sporcumuz Seymen rakibi ile başa baş oynamasına rağmen 2 – 0 yenilerek turnuvaya veda etti.  
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.