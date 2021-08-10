Seymen ikinci turda elendi

Ankara’da düzenlenen U19 International Open turnuvasında mücadele eden sporcumuz Seymen G. Deniz ikinci gün turnuvaya veda etti.

Tek erkekler ve karışık çiftler kategorisinde mücadele eden milli sporcumuz ilk gün Aysu Arslan ile birlikte karışık çiftler kategorisinde mücadele ederken rakiplerine mağlup olarak ekendiler. Tek erkekler kategorisinde ise ilk gün bay geçen sporcumuz ikinci gün İsviçreli rakibi AdrianJoliat ile oynadığı karşılaşmada ilk sete kötü başlayarak 1 – 0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan sporcumuz Seymen rakibi ile başa baş oynamasına rağmen 2 – 0 yenilerek turnuvaya veda etti.

