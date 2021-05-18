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Serena Williams'ın favorisi Federer

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Dünyaca ünlü ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, tek erkeklerde dünyanın en iyi tenisçisi olarak İsviçreli RogerFederer'i gördüğünü söyledi

Serena Williams'ın favorisi Federer
Tek erkekler tenisinde uzun yıllardır Federer, İspanyol RafaelNadal ve Sırbistanlı NovakDjokovic arasında devam eden rekabette, hangisinin daha iyi olduğuna ilişkin tartışmaya Serena Williams da katıldı.
Tek kadınlarda elde ettiği 23 zaferle Margaret Court'un ardından en fazla grandslam turnuvası kazanan tenisçi konumundaki 39 yaşındaki Williams, tek erkeklerde dünyanın en iyisi olarak Federer'i gördüğünü söyledi.
Katıldığı İtalya'nın Parma kentindeki Emilia-Romagna Açık tenis turnuvası sırasında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Williams, "En iyi tenisçi için sadece iki kelimem var: RogerFederer. O, mükemmelliğin, klaslığın özeti harika bir oyuncu ve oyunu gerçekten değiştirdi. Onun gibi oynamaya çalışan, hareketlerini ve vuruş tekniklerini taklit eden birçok oyuncu görüyorsunuz. Federer, bir dahi." değerlendirmesinde bulundu.
Federer'in büyük hayranı olduğunu vurgulayan Williams, "Bence o, tüm zamanların en iyisi. Bazıları düşünceme katılmayabilir, anlarım. Ama Federer, gerçekten fantastik bir oyuncu ve onun gibi oynamayı çok isterdim." ifadelerini kullandı.
 
 
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