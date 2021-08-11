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Senyör Ligine erteleme

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Senyör Ligine erteleme
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından 09 – 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 2021 Güven Sigorta Takımlar arası Senyör Ligi, olumsuz hava sıcaklıklarından dolayı faaliyet takviminde belirlenecek ileriki bir tarihe ertelendi.
KKTF 2021 faaliyet takviminde yer alan 2021 Güven Sigorta Takımlar arası Senyör Liginin yeni tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.
 
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