SBC Boru Tenis Liginde yarı final ve final heyecanı başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi’nde çekişmeli ve zevkli grup karşılaşmalarının tamamlanması ile yarı final ve final heyecanı başlıyor.

SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi’nde oynanan grup karşılaşmalarını yenilgisiz ve lider tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü finale yükselirken, 2. sırada yer alan Pakan Spor Kulübü Derneği ile ligi 3. sırada tamamlayan Girne Belediyesi Tenis Kulübü arasında KKTF kortlarında oynanacak yarı final karşılaşması ile heyecan sürecek.

SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde oynanan son grup maçında alınan sonuçlar ile yarı final ve final maç programı şu şekilde;

MAÇ SONUÇLARI:

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 4-3 Pakan Spor Kulübü Derneği

1 TEK KIZLAR 1

1 TEK ERKEKLER 1

0 ÇİFT KIZLAR 1

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 KARIŞIK ÇİFTLER 0

Girne Belediyesi Tenis Kulübü – Bye



2022 SBC BORU 16 YAŞ ALTI LİG MAÇ PROGRAMI:

21 Şubat 2022 Pazartesi – Yarı Final (KKTF Kortları) Saat 15:00

Pakan Spor Kulübü Derneği - Girne Belediyesi Tenis Kulübü

22 Şubat 2022 Salı – Final (KKTF Kortları) Saat 15:00

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü – (Pakan Spor Kulübü Derneği - Girne Belediyesi Tenis Kulübü Galibi)



