SBC Boru Tenis Ligi’nde finalin adı belli oldu

SBC BORU 16 yaş altı tenis ligi yarı final maçını 4-3 lük skorla kazanan Pakan Spor Kulübü Derneği adını finale yazdırmayı başardı ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün final de rakibi oldu

Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi’nde grup maçlarının tamamlanması ile çekişmeli ve zevkli yarı final karşılaşmasında Pakan Spor Kulübü Derneği ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü KKTF kortlarında karşılaştı.

SBC BORU 16 yaş altı tenis ligi yarı final maçını 4-3 lük skorla kazanan Pakan Spor Kulübü Derneği adını finale yazdırmayı başardı ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün final de rakibi oldu.

SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde oynanan yarı final maçında alınan sonuçlar ile final maç programı şu şekilde;

SBC BORU 16 YAŞ ALTI TENİS LİGİ YARI FİNAL MAÇ SONUÇLARI:

Pakan Spor Kulübü Derneği 4-3 Girne Belediyesi Tenis Kulübü

2 TEK KIZLAR 0

0 TEK ERKEKLER 2

1 ÇİFT KIZLAR 0

0 ÇİFT ERKEKLER 1

1 KARIŞIK ÇİFTLER 0



SBC BORU 16 YAŞ ALTI LİGİ FİNAL MAÇ PROGRAMI:

22 ŞUBAT 2022 SALI – FİNAL

(KKTF kortları) Saat 15:00

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü – Pakan Spor Kulübü Derneği



