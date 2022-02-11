SBC Boru tenis liginde çekişme devam ediyor

KKTF tarafından düzenlenen 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde çekişmeli ve zevkli grup karşılaşmaları ile sürüyor. SBC BORU 16 yaş altı tenis liginde oynanan grup karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve maç programı şu şekilde:



MAÇ SONUÇLARI:

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1-6 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

0 TEK KIZLAR 2

0 TEK ERKEKLER 2

1 ÇİFT KIZLAR 0

0 ÇİFT ERKEKLER 1

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1





GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ2-5 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

0 TEK KIZLAR 2

1 TEK ERKEKLER 1

0 ÇİFT KIZLAR 1

1 ÇİFT ERKEKLER 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1



PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4-3GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

2 TEK KIZLAR 0

0 TEK ERKEKLER 2

1 ÇİFT KIZLAR 0

0 ÇİFT ERKEKLER 1

1 KARIŞIK ÇİFTLER 0



GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – BYE

2022 SBC BORU 16 YAŞ ALTI LİG MAÇ PROGRAMI:

21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

(GMBTK kortları)

