SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi sürüyor

Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi heyecanlı grup karşılaşmaları ile devam ediyor. SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde bulunan fakat kadrosunda kural hatası yaparak ligden ihraç edilen Girne Amerikan Üniversitesi yer alamıyor.
SBC BORU 16 yaş altı tenis ligi çok çekişmeli ve zevkli grup maçlarında alınan sonuçlar ve maç programı şu şekilde:
MAÇ SONUÇLARI:
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 5 – 2 Girne Belediyesi Tenis Kulübü
Pakan Spor Kulübü Derneği – Bye
Girne Belediyesi Tenis Kulübü 4 – 3 Pakan Spor Kulübü Derneği
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü - Bye
SBC BORU 2022 16 YAŞ ALTI LİG GRUP MAÇ PROGRAMI:
Pakan Spor Kulübü Derneği - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü
Girne Belediyesi Tenis Kulübü – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü
Pakan Spor Kulübü Derneği - Girne Belediyesi Tenis Kulübü
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü - Pakan Spor Kulübü Derneği
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