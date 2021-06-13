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Şampiyonlar Elif ve İbrahim

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Masa tenisi Ferdi Büyükler Turnuvasında kadınlarda Küçük Kaymaklı’dan Elif Töre, erkeklerde ARUCAD Anka Spor Derneği’nden İbrahim Pekdoğan şampiyon oldular

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Şampiyonlar Elif ve İbrahim
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Ferdi Büyükler Turnuvası seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli maçlara sahne oldu.
Federasyon lokalinde gerçekleştirilen turnuvada kadınlarda Küçük Kaymaklı’dan Elif Töre, erkeklerde ARUCAD Anka Spor Derneği’nden İbrahim Pekdoğan şampiyonluğa ulaşan isimler oldular.
Turnuva sonucunda kürsü şu şekilde oluştu;
Kadınlar
1.Elif Töre (Küçük Kaymaklı)
2.Kezban Yayman (Girne Amerikan Üniversitesi)
3.Alev Yayman (Girne Amerikan Üniversitesi)
3.Şerif Kuyucu (Küçük Kaymaklı)
Erkekler
1.İbrahim Pekdoğan (ARUCAD Anka Spor Derneği)
2.Sertaç Savim (ARUCAD Anka Spor Derneği)
3.Güzey Aknar (ARUCAD Anka Spor Derneği)
3.Vehbi Zeki Serter (ARUCAD Anka Spor Derneği)
 
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