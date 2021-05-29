banner583
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
13 0
Yeni nesil BMW M4 Convertible
Yeni nesil BMW M4 Convertible
34 0
 
Rakamlar endişe verici
Rakamlar endişe verici
51 0
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
16 0
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
30 0
Çok farklı bir silah sesiydi
Çok farklı bir silah sesiydi
432 0
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
31 0
banner661
banner570

Şampiyonlar Elif ve İbrahim

banner476

Dt. Ahmet Lama Ferdi Büyükler Turnuvasında kadınlarda Küçük Kaymaklı’dan Elif Töre, erkeklerde ARUCAD Anka Spor Derneği’nden İbrahim Pekdoğan şampiyon oldu

banner666
Şampiyonlar Elif ve İbrahim
Masa Tenisinde Dt. Ahmet Lama Ferdi Büyükler Turnuvası federasyon salonunda gerçekleştirildi
Pandemi kurallarının gevşetilmesi sonrasında büyük raketlerin mücadele ettiği ilk turnuva oldukça çekişmeli ve zevkli maçlara sahne oldu. Tek devreli lig sistemi ile oynanan Büyük Kadınlarda şampiyonluğa Küçük Kaymaklı’dan Elif Töre ulaştı.
Tek maçlı eleme sistemi ile oynanan Büyük Erkeklerde şampiyonluğa ARUCAD Anka Spor Derneği’nden İbrahim Pekdoğan ulaştı. Turnuva sonunda şampiyon ve dereceye giren kadın sporculara ödülleri Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, erkek sporculara ise Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek tarafından verildi.
Turnuva sonucunda kürsü şu şekilde oluştu;
Büyük Kadınlar
1. Elif Töre (Küçük Kaymaklı)
2. Hurey Cambaz Ahmetoğlu (Küçük Kaymaklı)
3. Sude Köknel (Girne Amerikan Üniversitesi)
4. Bilge Ervandar (Küçük Kaymaklı)
Büyük Erkekler
1. İbrahim Pekdoğan (ARUCAD Anka Spor Derneği)
2. Eser Erenler (Girne Amerikan Üniversitesi)
3. Sertaç Savim (ARUCAD Anka Spor Derneği)
3. Vehbi Zeki Serter (ARUCAD Anka Spor Derneği)
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.