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Şampiyon Lefkoşa Şehir Kulübü

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KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi şampiyonu belli oldu

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Şampiyon Lefkoşa Şehir Kulübü
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KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi heyecanlı grup karşılaşmaları sonunda oynanan zevkli Final ve üçüncülük karşılaşmaları ardından gerçekleşen ödül töreni ile KKTF kortlarında tamamlandı. 
KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi grubunu ilk sırada tamamlayan Lefkoşa Şehir Kulübü(LŞK) ile grubu ikinci sırada tamamlayan Gönyeli Tenis Kulübü arasında oynanan final karşılaşmaları sonucu 6-0lik skorla kazanan LŞK şampiyon olmayı başarırken GTK ligi ikinci sırada tamamladı.
Ligin 3.lük mücadelesinde ise grubu üçüncü sırada tamamlayan Pakan Spor Kulübü Derneği ile dördüncü sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasında oynanan karşılaşmayı 4-2’lik skorla kazanan GMBTK ligi 3. olarak PSKD ise 4. olarak ligi tamamladı.
 
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