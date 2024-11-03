Şampiyon Gönyeli Tenis Kulübü

KKTF 16 Yaş Mustafa Sabancı Anı Ligi 2024heyecanlı grup karşılaşmaları sonunda oynanan zevkli çekişmeli Final ve üçüncülük karşılaşmaları ardından gerçekleşen ödül töreni ile KKTF kortlarında tamamlandı.
KKTF 16 Yaş Mustafa Sabancı Anı Ligi 2024grubu ilk sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile ikinci sırada tamamlayan Gönyeli Tenis Kulübü arasında oynanan final karşılaşmaları sonucu4-2lik skorla kazanan GTK şampiyon olmayı başarırken GBTK ligi ikinci sırada tamamladı.
Ligin 3.lük mücadelesinde ise grubuüçüncü sırada tamamlayan Girne Belediyesi Tenis Kulübü ile dördüncü sırada tamamlayan Pakan Spor Kulübü Derneği arasında oynanan karşılaşmayı 5-2lik skorla kazanan PSKD 3. olarak GBTK ise 4. olarak ligi tamamladı.
KKTF 16 YAŞ MUSTAFA SABANCI ANI LİGİ 2024 Final ve 3.lük maç sonuçları;
FİNAL MAÇI
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ2-4GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2- 5PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
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