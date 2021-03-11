banner583
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
14 0
Çiçekçilerin yüzü güldü
Çiçekçilerin yüzü güldü
54 0
 
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
27 0
Sanat camiasının acı kaybı
Sanat camiasının acı kaybı
158 0
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
173 0
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
38 0
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
25 0
banner529
banner570

Rus tenisçi AndreyRublev tarihe geçti

banner476

Tek erkeklerde Rus tenisçi Andrey Rublev, katıldığı Katar Açık turnuvasında tek maça çıkmadan yarı finale kaldı

Rus tenisçi AndreyRublev tarihe geçti
İsviçreli tenisçi Roger Federer'in bir yılı aşkın sürenin ardından kortlara döndüğü Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sert kort turnuvasında, eşine rastlanmayan bir durum yaşadı.
Seribaşı olarak katıldığı turnuvaya ikinci turdan başlayan dünya 8 numarası Rublev, birinci tur maçını kazanmasının ardından sakatlanan Fransız rakibi Richard Gasquet'in organizasyondan çekilmesiyle doğrudan çeyrek finale yükseldi.
Bu turda Macar MartonFucsovics ile eşleşen 23 yaşındaki Rublev, rakibinin maç öncesinde sırtında yaşadığı ağrılar nedeniyle maça çıkmama kararı almasının ardından tek puan almadan yarı finale kaldı.
1990'dan bu yana düzenlenen ATP tek erkekler turnuvalarında ilk kez böyle bir olay yaşandı. Rublev, DominicThiem ile RobertoBautistaAgut arasındaki maçın galibiyle (rakiplerinde sağlık sorunu yaşanmaması halinde) yarı finalde karşılaşacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.