Roma Açık'ta şampiyon Swiatek

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 78'incisi düzenlenen turnuvaya, final müsabakalarıyla devam edildi.
Merkez Kort'ta ilk olarak tek kadınlar finali yapıldı.
Toplamda 46 dakika süren mücadelede geçen yılın Fransa Açık Şampiyonu Polonyalı raket Swiatek, Pliskova karşında fazla zorlanmadan 6-0'lık 2 set sonucunda 2-0 kazanarak, Roma'da ilk kez şampiyon oldu.
Son 3 sezondur Roma'da finale kalan Pliskova, üst üste 2. finalini kaybetti.
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