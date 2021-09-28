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Raketler Yönlüer Turnuvasında mücadele ediyor

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Raketler Yönlüer Turnuvasında mücadele ediyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) tarafından düzenlenen GTK Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021, devam ediyor.
Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında kategorilerde oynanan zevkli maçlarla ile süren turnuva, 9 -12 – 16 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekildedir;
9 YAŞ KIZLAR
MİRA YÜKSEL-DOĞA İNCE 4-2/4-0
BEREN BAŞARAN-İREM ÖZEN 5-4/5-4
ANASTASİİA ALSHİNA-BEREN PİLLİ 4-1/4-2
ANNA VİSHNİAKOVA-İLAY GENÇ 4-1/4-1
9 YAŞ ERKEKLER
AREL ŞAHİN-POYRAZ VURAL 4-1/5-3
ERİM SELÇUK MAZHAR-AYBERK TERZİ 4-1/4-0
SAİD ZEKİ AVCI-ÇAĞ REFİKOĞLU 5-4/4-5/10-5
YALIN YURTSEVER-UZAY ŞAKİR 4-1/4-0
ASİL BERKUT-EMRE KURAL 4-0/5-3
DENİZ VAROĞLU-ERDAL ARABACIOĞLU 4-0/4-0
AREL ŞAHİN-ÇAĞ REFİKOĞLU 4-1/4-5/13-11
POYRAZ VURAL-ASİL BERKUT1-4/4-0/10-8
12 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL
GİRNE UMUT YEREBAKAN-ARYA SARIBAŞ 6-0/6-0
SEVİNÇ OĞAN-MEYRA ESER 5-7/6-3/6-1
ALMİRA AKŞAHİN-EMİNE KARAGÖZLÜ 6-1/6-0
SİMRE KELEŞ-CEREN ŞAHİNSOY 6-0/6-0
12 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
NOA DUCHATEAU-RECEP YALOVALI 6-2/7-5
BORA ERİN-KAYA HALKSEVEN 6-1/6-2
RÜZGAR VURAL-ÖMER ANIL6-4/6-2
ENVER ADA GENÇEL-EMİR ASAF YÜKSEL 6-1/6-1
16 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL
KAYRA YÜCEER-EKİN KARASU 7-5/6-1
ZEYNEP ERTANOĞLU-ELVİN ALTUĞ 6-1/6-3
NADİR ÇINARLILI-SAHİL ECE YEREBAKAN 6-1/6-2
16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
ERSEL KALFAOĞLU-KONSTANTIN KAN 6-1/6-0
YÜCEL ARHAN ONURLU-HALİL HALİLCİK 6-2/6-1
 
 
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