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Raketler Yönlüer için sallanacak

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Raketler Yönlüer için sallanacak
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından düzenlenen GTK Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021, 23 Eylül – 08 Ekim tarihleri arasında Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek.
Turnuvaya ülkemizin her yaş grubundaki tenisçilerin katılım gösterebilecek. Yaş kategoriler ile birlikte büyükler, senyörler kategorileri ve bu yıl ilk kez hayata geçen ‘’Tenise Hoş Geldin’’ Lisanssız kategorisi de yine turnuvada yer alacak. 
 
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