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Raketler, Yeşilada anısına sallanıyor

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Raketler, Yeşilada anısına sallanıyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası,ülkemizin önemli tenisçilerin katılımı ile KKTF kortlarında başladı.
Büyükler ve Senyör kategorilerinde gerçekleşen turnuvada oynanan ilk gün karşılaşmaları ve maç sonuçları şu şekilde;
BÜYÜK KADINLAR:
ŞENGÜL TİLKİ - MELİS MEVLİT    6/0 – 6/0
NADİR ÇINARLILI - MERİL SONAKIN   0/6 – 2/6
EKİN KARASU - ÖZAY BARUTCU     0/6 – 2/6
SEVİLAY BARUTCU - AZRA SERAY YALKIÇ    0/6 – 0/6
BÜYÜK ERKEKLER:
ARCA ÖZDİNAK - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK    0/5  W.O.
İBRAHİM AĞUN - RASİM ÜLKER      2/6 – 1/6
BATUR EVRE - ABDELRAHMAN AL BİTAR    1/6 – 0/6
HAZAN ALİ AKHİSAR - ERİN SCHROTTER-BOZKAYA   6/1 – 6/0
ERSEL KALFAOĞLU - BERKE CAN EKİNCİ   1/6 – 1/6
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - ÖZEL PAKAN   6/0 – 6/2
ARAS ÇELİK - MUSTAFA MEHMET ZORBA      1/6 - 0/6
SENİOR 40+ ERKEKLER:
BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU - HAKKI EMRE LAÇİNLER    W.O.
MUSTAFA TAŞELİ - EMİR AHMET KONUKLU    1/6 – 3/6
HÜSEYİN KARASU - MURAT ŞAHİN    5/7 – 4/6
SENİOR 50+ ERKEKLER:
ÖZGE SAMİOĞLU - AYDIN BAŞEL   6/1 – 6/0
 
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