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Raketler, Mustafa Sabancı anısına sallanıyor

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KKTF 16 Yaş Mustafa Sabancı Anı Ligi 2024 başladı

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Raketler, Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
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KKTF tarafından düzenlenen 16 YAŞ MUSTAFA SABANCI ANI LİGİ, 28 Ekim 01 Kasım 2024 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
KKTF 16 YAŞ MUSTAFA SABANCI ANI LİGİ 2024,tek grup da toplam 4 takımın mücadele edeceği Pakan Spor Kulübü Derneği, Gönyeli Tenis Kulübü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü takımlarından oluşuyor.
Grupta oynanacak karşılaşmalar sonucunda oluşan puan durumuna göre, grupta ilk sırada ve ikinci sırada yer alan takımların oynayacakları final karşılaşması sonucu şampiyon belirlenecek.
KKTF 16 YAŞ MUSTAFA SABANCI ANI LİGİ 2024 karşılaşmaları 2 tek erkekler,2 tek kızlar,1 çift erkekler,1 çift kızlar,1 karışık çiftler maçları olarak gerçekleşiyor.
KKTF 16 YAŞ MUSTAFA SABANCI ANI LİGİ 2024 de oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;
Gönyeli Tenis Kulübü7 - 0Girne Belediyesi Tenis Kulübü
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 6 – 1Pakan Spor Kulübü Derneği
 
 
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