Raketler Mağusa’da Mehmet Talaykurt anısına sallanıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Mehmet Talaykurt Tenise Hoş Geldin / Senyör Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile GMBTK kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;



TEK KADINLAR - 1. ROUND

Nil Şener - Gizem Sarp Astan 6/4 6/3

Sultan Nazif - Özlem Uçkaç Boranhan 6/2 6/2

Defne Dağlı - Övgü Çidar İyikal 3/6 6/3 3/10

Selma Guranı - Ergül Mutlu Altundağ 6/1 6/0



ÇİFT KADINLAR - ÇEYREK FİNAL

Laika Karşılı / Emel Demirtaş - Övgü Çidar İyikal / Gizem Sarp Astan 6/0 6/0



TEK ERKEKLER - 1.ROUND

Orçun Kasap - Umut Demir 6/0 6/1

Halil Altınbaş - Arif İnce 6/4 1/6 10/5

German Pryhunov - Mehmet Aktunalar 6/0 6/1

Sercan Erozan - İzzet Kanaga 6/1 6/2

Metin Poslu - Vıtalı Andreyeu 6/1 7/5

İzzet Alsakal - Andrey Polıshchuk 0/6 0/6

Erhan Demirciler - Dimitri Cebotari 3/6 1/6

