Raketler Mağusa’da Mehmet Talaykurt anısına sallanıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Mehmet Talaykurt Tenise Hoş Geldin / Senyör Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile GMBTK kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
TEK KADINLAR - 1. ROUND
Nil Şener - Gizem Sarp Astan 6/4 6/3
Sultan Nazif - Özlem Uçkaç Boranhan 6/2 6/2
Defne Dağlı - Övgü Çidar İyikal 3/6 6/3 3/10
Selma Guranı - Ergül Mutlu Altundağ 6/1 6/0
ÇİFT KADINLAR - ÇEYREK FİNAL
Laika Karşılı / Emel Demirtaş - Övgü Çidar İyikal / Gizem Sarp Astan 6/0 6/0
TEK ERKEKLER - 1.ROUND
Orçun Kasap - Umut Demir 6/0 6/1
Halil Altınbaş - Arif İnce 6/4 1/6 10/5
German Pryhunov - Mehmet Aktunalar 6/0 6/1
Sercan Erozan - İzzet Kanaga 6/1 6/2
Metin Poslu - Vıtalı Andreyeu 6/1 7/5
İzzet Alsakal - Andrey Polıshchuk 0/6 0/6
Erhan Demirciler - Dimitri Cebotari 3/6 1/6
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