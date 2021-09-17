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Raketler, KTSYD Kupası için sallanacak

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Raketler, KTSYD Kupası için sallanacak
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) çeşitli spor branşlarında federasyonlarla işbirliğiyle organize ettiği KTSYD Kupası organizasyonları devam ediyor.
Bu çerçevede bir süre önce futbolda geleneksel olarak düzenlenen KTSYD Kupası’nın ardından masa tenisi branşında da son yıllarda düzenlenen KTSYD Kupası, 18 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
Büyük Kadın ve Büyük Erkek kategorilerinde yapılacak olan kupa mücadelesi Masa Tenisi Federasyonu Salonu’nda yer alacak.
Sabah saat 10.00’da başlayacak müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödülleri yetkililer tarafından takdim edilecek.
 
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