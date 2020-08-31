Raketler, Ersoy Birkan anısına sallanıyor

GMBTK kortlarında gerçekleşen Ersoy Birkan Anı Turnuvası 9-10-14 Yaş kategorilerinde genç raketlerin zevkli çekişmeli maçları ile devam ediyor.

Turnuvada 9-10 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR - RoundRobin

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - MİRA YÜKSEL 5/4 – 4/0

MEYRA ESER - MELİSA İLKBAHAR 4/0 – 4/1

ÖYKÜ AZİZOĞLU - BEREN ŞEREN 0/4 – 2/4

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - ELVİN AKŞAHİN 5/3 – 4/0

9 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin

CAFER TOSUNOGLU - ÇAĞ REFİKOĞLU 4/0 - 4/2

SARP SOLYALİ - BARAN BAŞARAN 1/4 - 0/4

ASIM ARAS ASTAN - TİMUR SALİH BELİCAN 4/0 - 4/0

SARP SOLYALİ - TİMUR SALİH BELİCAN 2/4 - 2/4

TOPRAK ATA CANDAN - TUĞRA İRFANOĞLU 4/0 - 4/1

KIVANÇ ÖZTUĞ - DEVİN BEDEVİ 4/2 - 4/1

TOPRAK ATA CANDAN - MAKAN ORAN 4/1 - 4/2

10 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin

EMİR ASAF YÜKSEL - ASIM ARAS ASTAN 4/2 – 1/4 - 9/11

ÇINAR ELMALI - AREN TANTURA W.O.



