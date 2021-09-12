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Raketler Ersin Örek anısına sallandı

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Raketler Ersin Örek anısına sallandı
Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ersin Örek Çiftler ve Karmalar Anı Turnuvası geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.
Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne olan turnuva sonucunda Çift Kadınlarda Hurey Cambaz Ahmetoğlu-Elif Töre ikilisi, Çift Erkeklerde Eser Erenler-Osman Yurtkan ikilisi, Çift Karmalarda ise Elif Töre-Cemal Kara ikilisi şampiyonluğa ulaşan isimler oldu. Turnuvada dereceye giren isimlere ödüllerini Ersin Örek’in aile fertleri takdim etti.
Turnuva sonunda kürsü şu şekilde oluştu:
Çift Kadınlar
1.Hurey Cambaz Ahmetoğlu - Elif Töre
2.Düriye Zorlukasap - İlsuSaygınel
3.Kezal Akçatepe - Sunay Tufan
3.Açılya Arıklı - İlke Yücel
Çift Erkekler
1. Eser Erenler - Osman Yurtkan
2.Güzey Aknar - Sertaç Savim
3.Dinç Türeray - Cemal Kara
3.Bekir Bekiroğulları - Hasan Bekiroğulları
Çift Karmalar
1.Elif Töre - Cemal Kara
2.Hurey Cambaz Ahmetoğlu - Eser Erenler
3.Kezal Akçatepe - Güzey Aknar
3.Alev Yayman - Dinç Türeray
 
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