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Raketler, Bedis Plajı’nda sallanacak

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Raketler, Bedis Plajı’nda sallanacak
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü-Tenis Federasyonu ortak organizasyonu Bedis Plaj Turnuvası yarın başlıyor.
“Bedi’sBeach Cup” adı altında iki gün sürecek turnuvada raketler; 13 artı çift kadınlar, çift erkekler, karışık çiftler ve yeni başlayanlar kategorilerinde maçlara çıkacak.
Para ödülünün de verileceği turnuvanın ilk gün karşılaşmaları saat 10.00’dan itibaren oynanacak.
 
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