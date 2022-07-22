Raketler, Bedis Plajı’nda sallanacak

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü-Tenis Federasyonu ortak organizasyonu Bedis Plaj Turnuvası yarın başlıyor.

“Bedi’sBeach Cup” adı altında iki gün sürecek turnuvada raketler; 13 artı çift kadınlar, çift erkekler, karışık çiftler ve yeni başlayanlar kategorilerinde maçlara çıkacak.

Para ödülünün de verileceği turnuvanın ilk gün karşılaşmaları saat 10.00’dan itibaren oynanacak.

