Raketler 20 Temmuz için sallandı

Net Spor Kulübü geçtiğimiz Cumartesi günü İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonundagençlere Badminton etkinliği düzenledi.
Badminton turnuvasındagençler 20 TemmuzBarışveÖzgürlük Bayramı için ter döktüler. Turnuvaya katılan sporcu ve antrenörlereplaketveanımadalyasıtakdimedildi. OrganizasyonunbaşındakısabirkonuşmayapanFederasyonBaşkanıFıratDeniz, 20 Temmuz etkinliğinekatılantümsporcularateşekkürederkenbubayramların onların sahip çıkmasıyla yaşatılacağını, bu sebeple düzenlenen turnuvanın ayrıbirönemtaşıdığınısöyledi.
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