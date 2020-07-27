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Raketler 20 Temmuz için sallandı

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Raketler 20 Temmuz için sallandı
Net Spor Kulübü geçtiğimiz Cumartesi günü İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonundagençlere Badminton etkinliği düzenledi.
Badminton turnuvasındagençler 20 TemmuzBarışveÖzgürlük Bayramı için ter döktüler. Turnuvaya katılan sporcu ve antrenörlereplaketveanımadalyasıtakdimedildi. OrganizasyonunbaşındakısabirkonuşmayapanFederasyonBaşkanıFıratDeniz, 20 Temmuz  etkinliğinekatılantümsporcularateşekkürederkenbubayramların onların sahip çıkmasıyla yaşatılacağını, bu sebeple düzenlenen turnuvanın ayrıbirönemtaşıdığınısöyledi.
 
 
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