banner583
banner676
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
457 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
38 0
 
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
127 0
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
45 0
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
24 0
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
66 0
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
15 0
banner661
banner682

Raif Özgüren masa tenisi ile anıldı

banner476

Raif Özgüren Yıldızlar Turnuvasında yıldız kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi’nden Alev Yayman, yıldız erkeklerde Bekiroğulları’ndan Tuğra Soyer şampiyon oldular

banner666
Raif Özgüren masa tenisi ile anıldı
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda geçtiğimiz Cumartesi günü Raif Özgüren Ferdi Yıldızlar Turnuvası gerçekleştirildi.
Yıldız raketlerin seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli mücadeleler ortaya koyduğu turnuva sonucunda yıldız kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi’nden Alev Yayman, yıldız erkeklerde ise Bekiroğulları’ndan Tuğra Soyer şampiyonluğa ulaşan sporcular oldu.
Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Raif Özgüren’in ailesi ve eski çalışma arkadaşlarından KTSYD eski Başkanı Çelen Oben ve KTSYD Genel Sekreteri Şükrü Burağan takdim ettiler.
Turnuva sonunda kürsü şu şekilde oluştu;
Yıldız Kızlar
1.Alev Yayman (Girne Amerikan Üniveritesi)
2.İlke Yüzel (ARUCAD Anka Spor Derneği)
3.Nihal Zorlu (Karşıyaka)
3.Aren Bıyıklı (Bekiroğulları)
Yıldız Erkekler
1.Tuğra Soyer (Bekiroğulları)
2.Arda Alat (Karşıyaka)
3.Ali İleri (Karşıyaka)
3.Adal Aksoy (Karşıyaka)
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.