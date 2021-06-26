Raif Özgüren masa tenisi ile anıldı

Raif Özgüren Yıldızlar Turnuvasında yıldız kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi’nden Alev Yayman, yıldız erkeklerde Bekiroğulları’ndan Tuğra Soyer şampiyon oldular

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda geçtiğimiz Cumartesi günü Raif Özgüren Ferdi Yıldızlar Turnuvası gerçekleştirildi.

Yıldız raketlerin seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli mücadeleler ortaya koyduğu turnuva sonucunda yıldız kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi’nden Alev Yayman, yıldız erkeklerde ise Bekiroğulları’ndan Tuğra Soyer şampiyonluğa ulaşan sporcular oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Raif Özgüren’in ailesi ve eski çalışma arkadaşlarından KTSYD eski Başkanı Çelen Oben ve KTSYD Genel Sekreteri Şükrü Burağan takdim ettiler.

Turnuva sonunda kürsü şu şekilde oluştu;

Yıldız Kızlar

1.Alev Yayman (Girne Amerikan Üniveritesi)

2.İlke Yüzel (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Nihal Zorlu (Karşıyaka)

3.Aren Bıyıklı (Bekiroğulları)

Yıldız Erkekler

1.Tuğra Soyer (Bekiroğulları)

2.Arda Alat (Karşıyaka)

3.Ali İleri (Karşıyaka)

3.Adal Aksoy (Karşıyaka)

