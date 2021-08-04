Plajda tenis coşkusu yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonuna (KKTF)bağlı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, plaj tenis turnuvası organize etti.

2021 Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour-1 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 07-08 Ağostos 2021 tarihlerinde Glapsides Plajında gerçekleşecek. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek olan turnuvanın kategorileri 8-12 YAŞ, Çift Kadınlar, Çift Erkekler ve Karışık Çiftler olarak belirlendi.

5 Ağustos Perşembe günü saat 19:00’a kadar sürecek olan kayıtlar için 100 TL katılım ücreti belirlendi.

