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Plaj tenisinde üçüncü ayak

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Plaj tenisinde üçüncü ayak
Tenis Federasyonu-Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü organizesiyle Kocareis’te hafta sonu yapılacak üçüncü etap plaj tenis turnuvasında ilk maçlar yarın oynanacak.
Turnuvada karşılaşmalar; 13 artı çift erkekler; 13 artı çift kadınlar; 13 artı karışık çiftler ve 13 artı yeni başlayanlar kategorilerinde yapılacak.
Bu arada, plaj tenisinde bir sonraki ayak Yeniboğaziçi Halk Plajı’nda olacak.
 
 
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