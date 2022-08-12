Plaj tenisinde üçüncü ayak

Tenis Federasyonu-Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü organizesiyle Kocareis’te hafta sonu yapılacak üçüncü etap plaj tenis turnuvasında ilk maçlar yarın oynanacak.
Turnuvada karşılaşmalar; 13 artı çift erkekler; 13 artı çift kadınlar; 13 artı karışık çiftler ve 13 artı yeni başlayanlar kategorilerinde yapılacak.
Bu arada, plaj tenisinde bir sonraki ayak Yeniboğaziçi Halk Plajı’nda olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.