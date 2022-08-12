Plaj tenisinde üçüncü ayak

Tenis Federasyonu-Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü organizesiyle Kocareis’te hafta sonu yapılacak üçüncü etap plaj tenis turnuvasında ilk maçlar yarın oynanacak.

Turnuvada karşılaşmalar; 13 artı çift erkekler; 13 artı çift kadınlar; 13 artı karışık çiftler ve 13 artı yeni başlayanlar kategorilerinde yapılacak.

Bu arada, plaj tenisinde bir sonraki ayak Yeniboğaziçi Halk Plajı’nda olacak.



