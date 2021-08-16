Plaj tenisinde şampiyonlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) iş birliğinde düzenlenen plaj tenis turnuvası sona erdi.

14 – 15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen “KKTF - GMBTK Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour 2 - Edip Elektronik Cup” turnuvasında çift erkekler ödüllerini GMBTK başkanı Cahit Kasaboğlu, çift kadınlar ödüllerini GMBTK yönetim kurulu üyesi Arkın Köseoğlu ve karışık çiftler ödüllerini KKTF yönetim kurulu plaj tenisi sorumlusu Çağakan Kansu verdi.

“KKTF - GMBTK Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour 2 - Edip Elektronik Cup” turnuvasında kategorilere göre kazananlar şöyle oldu;

Çift Erkekler Kategorisi

1. Tahir Eray- Salim Eray

2. Mustafa Ülker - Rasim Ülker

Çift Erkekler Alt Grup

1. Sehan Şeyh - Zeka Başel

2. Doğukan Tuğcu - Toprak Altuntaş

Çift Kadınlar Kategorisi

1. İzlem Civisilli - Ecem Açıkel

2. Nadir Çınarlılı - Melis Mevlit

Çift Kadınlar Alt Grup

1. Özay Barutçu - Ekin Karasu

2. Ayşen Şah - Özgül Şah

Karışık Çiftler Kategorisi

1. Melis Mevlit - Mustafa Zorba

2. Ecem Açıkel - Rasim Ülker

Karışık Çiftler Alt Grup

1. Nadir Çınarlılı - Berkcan Ekinci

2. Ayşen Şah - Arca Özdınak

