Plaj Tenisi sezonu Kocareis’te açılıyor

Sezonun birinci plaj tenisi turnuvası olan GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası, 17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Kocareis Holiday Resort plajında yapılacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) tarafından düzenlenecek sezonun birinci plaj tenisi turnuvası GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası, 17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Kocareis Holiday Resort plajında gerçekleşecek.

Sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası KKTF ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) tarafından 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Karaoğlanoğlu Antis plajında gerçekleşecek.

Plaj Tenisi sezonunda çok sayıda takımın mücadele edeceği turnuvalarda, 13+ Çift Kadınlar, 13+ Çift Erkekler, 13+ Karışık Çiftler ve 13+ Yeni Başlayanlar kategorileri yer alacak.

Para ödüllü turnuvalarda zevkli ve çekişmeli mücadeleler tenis ve spor sporseverleri plajlar da bekleyecek.

