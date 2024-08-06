Plaj Tenisi sezonu Kocareis’te açılıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) tarafından düzenlenecek sezonun birinci plaj tenisi turnuvası GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası, 17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Kocareis Holiday Resort plajında gerçekleşecek.
Sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası KKTF ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) tarafından 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Karaoğlanoğlu Antis plajında gerçekleşecek.
Plaj Tenisi sezonunda çok sayıda takımın mücadele edeceği turnuvalarda, 13+ Çift Kadınlar, 13+ Çift Erkekler, 13+ Karışık Çiftler ve 13+ Yeni Başlayanlar kategorileri yer alacak.
Para ödüllü turnuvalarda zevkli ve çekişmeli mücadeleler tenis ve spor sporseverleri plajlar da bekleyecek.
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