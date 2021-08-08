banner583
Tuning Torch Drag Yarışı görkemli geçti
Tuning Torch Drag Yarışı görkemli geçti
8 0
5 ilde 12 yangın sürüyor
5 ilde 12 yangın sürüyor
15 0
 
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
106 0
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
17 0
Güney'de kötü tablo değişmedi
Güney'de kötü tablo değişmedi
34 0
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
55 0
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
234 0
banner661

Plaj tenisi şampiyonları belirlendi

banner476

banner666
Plaj tenisi şampiyonları belirlendi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2021 Ciddi Mutfak Plaj Tenisi Turnuvası” tamamlandı.
Dostluğun, arkadaşlığın ve rekabetin yaşandığı turnuvada kategorilere göre dereceler aşağıdaki gibi oluştu:
Çift Kadınlar Kategorisi
1. Melin Önkaya - Saadet Aktuğlu
2. Fatma Kayol - Tuğçe Tuğcu
Çift Kadınlar Alt Grup
1. Ecem Açıkel - Esra Halkın
2. Ayşen Şah - Tuğse Bardak
Çift Erkekler Kategorisi
1. Mehmet Sonat - Yarkın Kuloğlu
2. Derin Samioğlu - İbrahim Ağun
Çift Erkekler Alt Grup
1. Cemal Konuklu - Celal Konuklu
2. Sehan Şeyh - Arca Özdınak
Karışık Çiftler Kategorisi
1. Mehmet Sonat - Saadet Aktuğlu
2. Rasim Ülker - Melin Önkaya
Karışık Çiftler Alt Grup
1. Sehan Şeyh - Tuğçe Tuğcu
2. Arca Özdınak - Ayşen Şah
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.