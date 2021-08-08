Plaj tenisi şampiyonları belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2021 Ciddi Mutfak Plaj Tenisi Turnuvası” tamamlandı.
Dostluğun, arkadaşlığın ve rekabetin yaşandığı turnuvada kategorilere göre dereceler aşağıdaki gibi oluştu:
Çift Kadınlar Kategorisi
1. Melin Önkaya - Saadet Aktuğlu
2. Fatma Kayol - Tuğçe Tuğcu
Çift Kadınlar Alt Grup
1. Ecem Açıkel - Esra Halkın
2. Ayşen Şah - Tuğse Bardak
Çift Erkekler Kategorisi
1. Mehmet Sonat - Yarkın Kuloğlu
2. Derin Samioğlu - İbrahim Ağun
Çift Erkekler Alt Grup
1. Cemal Konuklu - Celal Konuklu
2. Sehan Şeyh - Arca Özdınak
Karışık Çiftler Kategorisi
1. Mehmet Sonat - Saadet Aktuğlu
2. Rasim Ülker - Melin Önkaya
Karışık Çiftler Alt Grup
1. Sehan Şeyh - Tuğçe Tuğcu
2. Arca Özdınak - Ayşen Şah
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.