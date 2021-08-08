Plaj tenisi şampiyonları belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2021 Ciddi Mutfak Plaj Tenisi Turnuvası” tamamlandı.

Dostluğun, arkadaşlığın ve rekabetin yaşandığı turnuvada kategorilere göre dereceler aşağıdaki gibi oluştu:

Çift Kadınlar Kategorisi

1. Melin Önkaya - Saadet Aktuğlu

2. Fatma Kayol - Tuğçe Tuğcu

Çift Kadınlar Alt Grup

1. Ecem Açıkel - Esra Halkın

2. Ayşen Şah - Tuğse Bardak

Çift Erkekler Kategorisi

1. Mehmet Sonat - Yarkın Kuloğlu

2. Derin Samioğlu - İbrahim Ağun

Çift Erkekler Alt Grup

1. Cemal Konuklu - Celal Konuklu

2. Sehan Şeyh - Arca Özdınak

Karışık Çiftler Kategorisi

1. Mehmet Sonat - Saadet Aktuğlu

2. Rasim Ülker - Melin Önkaya

Karışık Çiftler Alt Grup

1. Sehan Şeyh - Tuğçe Tuğcu

2. Arca Özdınak - Ayşen Şah



