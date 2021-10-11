banner583
22 0
“Her taraf maske dolu”
“Her taraf maske dolu”
22 0
 
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
87 0
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
33 0
Türkiye kritik virajda
Türkiye kritik virajda
38 0
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
470 0
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
107 0
banner661
banner726

Plaj Tenisi heyecanı Gönyeli’de yaşandı

banner476

banner714
Plaj Tenisi heyecanı Gönyeli’de yaşandı
banner721
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü işbirliğinde düzenlenen Beach Tenis Tour 5. ayağı 9 Ekim Cumartesi günü Yükseliş Spor Kulübü tesislerinde, Güney Kıbrıs’tan sporcuların da katılımıyla gerçekleştirildi.
Turnuvada sporcular, karışık çiftler ve çiftler kategorilerinde mücadele etti. Oynanan final maçlarının ardından karışık çiftlerde rakipleri ElpidaSavva-ZekaBaşel ikilisini 6-3 mağlup eden Şafak Güzoğlu-MariosNicolaides ikilisi şampiyon oldu.
Çifler kategorisinde ise ElpidaSavva-SofiaSimouikilisink 6-4 mağlup eden AndreasArtemiou - MariosNicolaides ikilisi şampiyon oldu
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.