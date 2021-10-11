Plaj Tenisi heyecanı Gönyeli’de yaşandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü işbirliğinde düzenlenen Beach Tenis Tour 5. ayağı 9 Ekim Cumartesi günü Yükseliş Spor Kulübü tesislerinde, Güney Kıbrıs’tan sporcuların da katılımıyla gerçekleştirildi.
Turnuvada sporcular, karışık çiftler ve çiftler kategorilerinde mücadele etti. Oynanan final maçlarının ardından karışık çiftlerde rakipleri ElpidaSavva-ZekaBaşel ikilisini 6-3 mağlup eden Şafak Güzoğlu-MariosNicolaides ikilisi şampiyon oldu.
Çifler kategorisinde ise ElpidaSavva-SofiaSimouikilisink 6-4 mağlup eden AndreasArtemiou - MariosNicolaides ikilisi şampiyon oldu
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