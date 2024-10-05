“PeraMackenzie Plaj Tenisi Turnuvası” çetin mücadelelere sahne oluyor

Bu yıl ikincisi düzenlenenNorthernLANDSportsFestkapsamında ilk kez organizasyona eklenen plaj tenisi, eleme maçları ile başladı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile işbirliği içerisinde düzenlenen ve 3 bin 500 dolarlık para ödülüne sahip plaj tenis turnuvası, PeraMackenzie önüne kurulan 3 ayrı kortta çetin mücadelelere sahne oluyor.



Elemeler gün boyu devam edecek



“PeraMackenzie Plaj Tenisi Turnuvası” federasyona bağlı hakemler eşliğinde, eşsiz LongBeach sahil ve deniz manzarasında gerçekleştirilirken, sporseverler maçları oldukça konforlu bir ortamda takip edebiliyor.

Gün boyu devam edecek elemelerin sonunda final yolculuğu yarın başlayacak.

Finaller sonunda dereceye girecek sporcular, yarın akşam düzenlenecek ödül töreninde başarılarını simgeleyen ödülleri yetkililerin elinden alacak.



