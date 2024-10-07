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Pera Mackenzie Plaj Tenisi’nde ödüller verildi

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Pera Mackenzie Plaj Tenisi’nde ödüller verildi
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Bu yıl ikincisi düzenlenen NorthernLAND Sports Fest kapsamında gerçekleştirilen ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile işbirliği içerisinde düzenlenen Pera Mackenzie Plaj Tenisi Turnuvası’nda oynanan final maçlarının ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.
Pera Mackenzie önüne kurulan 3 ayrı kortta iki gün boyunca yapılan turnuva sonunda 3 bin dolarlık maddi ödül yanında kupa ve madalya takdimi gerçekleştirildi. 
Turnuva ödüllerini Northernland Şirketler Grubu Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Feriha Yiğittürk ve Tenis Federasyonu Eski Başkanı Saffet Barutçu verdi.
 
ÇİFT KADINLAR
1-Melis Mevlit/Nadir Çınarlılı
2-Ecem Açıkel/Özay Barutçu
ÇİFT ERKEKLER
1-Mehmet Sonat/Yarkın Kuloğlu
2-Zeka Başel/Florin Sorodoc 
KARIŞIK ÇİFTLER
1-Rasim Ülker/Ecem Açıkel
2-Barış Örek/Rahme Veziroğlu
YENİ BAŞLAYANLAR
1-Hasan Oduncuoğlu/Mert Yükselen
2-Aref Hasanzade/Mahdi Hasanzade
 
 
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