Padel Kıbrıs’ta tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Baştaşlar İnşaat tarafından düzenlenen PADEL Tenis 'te ilk organizasyon Esentepe’deki Sun Valley Resort & Residency Padel tesislerinde her yaştan katılımcının ilgi gösterdiği tanıtım etkinliği gerçekleşti.

İzlemesi kadar oynaması da çok keyifli ve zevkli bir spor olan Padel Tenis’in çevre düzenlemesiyle birlikte, bu güzel yatırımı ülkemize kazandıran Baştaşlar İnşaat şirketine işbirlikleri için KKTF Başkanı ve Yönetim Kurulu teşekkür ederken ileride gerçekleşecek Padel Tenis organizasyonlarının giderek artmasını ve Padel’in tanınarak yaygınlaşması beklediği bildirildi.

