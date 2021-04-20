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Özkahraman, Mağusa'daki kortu yenileyecek

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Özkahraman, Mağusa'daki kortu yenileyecek
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonuna (KKTF) yaptığı katkılarla bilinen İbrahim Özkahraman, federasyona yine katkı yapacağını açıkladı.
Lefkoşa’daki federasyon katkılarının yenilenmesine katkı koyan İbrahim Özkahraman, Mağusa’daki kortlara da katkı koyacağını açıkladı.
İbrahim Özkahraman, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Mağusa'daki tenis kortlarının içindeki 0 – 8 yaş grubu için ayrılan yerin zemin kaplamasını hediye edeceğim.” ifadelerini kullandı.
 
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