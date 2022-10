Özel Vasıf Cup’ta şampiyonlar değişmedi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleşen final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

Ülkemizin her yaş grubundaki tenisçilerin katılım gösterdiği toplam 325 karşılaşmanın gerçekleştiği muhteşem turnuva zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları sonucunda yine 13+ tek kadınlarda Şengül Tilki ve 13+ tek erkeklerde Mustafa Zorba şampiyonluğa ulaşan isimler oldular. Kategorilerde oluşan sıralamalar şu şekilde;

8 yaş 1. grup 1. si Ayaz Kaan Çağlayan

8 yaş 1. grup 2. si Kaan Tüzünkan

8 yaş 2. grup 1. si Maniasadat Bagheri

8 yaş 2. grup 2. si Melin Akçın

9 yaş kız 1. si Anastasiia Elshina

9 yaş kız 2. si Larin Vural

9 yaş erkek 1. si Said Zeki Avcı

9 yaş erkek 2. si Çağ Refikoğlu

10 yaş kız 1. si Beren Başaran

10 yaş kız 2. si Anastasııa Elshina

10 yaş erkek 1. grup 1. si Deniz Varoğlu

10 yaş erkek 1. grup 2. si Erdal Arabacıoğlu

10 yaş erkek 2. grup 1. si Baran Başaran

10 yaş erkek 2. grup 2. si Cafer Tosunoğlu

12 yaş kız 1.si Almira Akşahin

12 yaş kız 2.si Girne Umut Yerebakan

12 yaş erkek 1.si Asım Aras Astan

12 yaş erkek 2.si Baran Başaran

12 yaş karışık çiftler 1.si Asım Aras Astan / Girne Umut Yerebakan

12 yaş karışık çiftler 2.si Almira Akşahin / Ömer Anıl

14 yaş kız 1.si Sahil Ece Yerebakan

14 yaş kız 2.si Selin Önal

14 yaş erkek 1.si İbrahim Can Arabacı

14 yaş erkek 2.si Enver Ada Gençel

16 yaş erkek 1.si Turgay Vural Hıdıroğlu

16 yaş erkek 2.si Göktuğ Yusuf Gökbayrak

13+ erkek 1.si Mustafa Mehmet Zorba

13+ erkek 2.si Göktuğ Yusuf Gökbayrak

13+ kadın 1.si Şengül Tilki

13+ kadın 2.si Nadir Çınarlılı

40+ Erkekler 1.si Özgü Samioğlu

40+ Erkekler 2.si Burak Gazi

50+ Erkek 1.si Aaron Flamson

50+ Erkek 2.s i Orhun Doğasal

Tenise Hoşgeldin Tek Kadınlar 1.si Ayşe Günerman Ilgaz

Tenise Hoşgeldin Tek Kadınlar 2.si Nağme Ekenoğlu

Tenise Hoşgeldin Tek Erkek 1.si Mariona Marino

Tenise Hoşgeldin Tek Erkek 2.si Kemal Taşçı

Tenise Hoşgeldin Karışık Çiftler 1.si Esra Özdemir Başaran / Erge Günser

Tenise Hoşgeldin Karışık Çiftler 2.si Nağme Ekenoğlu / Rauf Kürşad

Tenise Hoşgeldin Çift Erkekler 1.si Uraz Şentürk / Önder Şentürk

Tenise Hoşgeldin Çift Erkekler 2.si Tunç Özgürgün / Nabi Berkut