Özel Vasıf Cup’ta şampiyonlar değişmedi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleşen final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.
Ülkemizin her yaş grubundaki tenisçilerin katılım gösterdiği toplam 325 karşılaşmanın gerçekleştiği muhteşem turnuva zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları sonucunda yine 13+ tek kadınlarda Şengül Tilki ve 13+ tek erkeklerde Mustafa Zorba şampiyonluğa ulaşan isimler oldular. Kategorilerde oluşan sıralamalar şu şekilde;
8 yaş 1. grup 1. si Ayaz Kaan Çağlayan
8 yaş 1. grup 2. si Kaan Tüzünkan
8 yaş 2. grup 1. si Maniasadat Bagheri
8 yaş 2. grup 2. si Melin Akçın
9 yaş kız 1. si Anastasiia Elshina
9 yaş kız 2. si Larin Vural
9 yaş erkek 1. si Said Zeki Avcı
9 yaş erkek 2. si Çağ Refikoğlu
10 yaş kız 1. si Beren Başaran
10 yaş kız 2. si Anastasııa Elshina
10 yaş erkek 1. grup 1. si Deniz Varoğlu
10 yaş erkek 1. grup 2. si Erdal Arabacıoğlu
10 yaş erkek 2. grup 1. si Baran Başaran
10 yaş erkek 2. grup 2. si Cafer Tosunoğlu
12 yaş kız 1.si Almira Akşahin
12 yaş kız 2.si Girne Umut Yerebakan
12 yaş erkek 1.si Asım Aras Astan
12 yaş erkek 2.si Baran Başaran
12 yaş karışık çiftler 1.si Asım Aras Astan / Girne Umut Yerebakan
12 yaş karışık çiftler 2.si Almira Akşahin / Ömer Anıl
14 yaş kız 1.si Sahil Ece Yerebakan
14 yaş kız 2.si Selin Önal
14 yaş erkek 1.si İbrahim Can Arabacı
14 yaş erkek 2.si Enver Ada Gençel
16 yaş erkek 1.si Turgay Vural Hıdıroğlu
16 yaş erkek 2.si Göktuğ Yusuf Gökbayrak
13+ erkek 1.si Mustafa Mehmet Zorba
13+ erkek 2.si Göktuğ Yusuf Gökbayrak
13+ kadın 1.si Şengül Tilki
13+ kadın 2.si Nadir Çınarlılı
40+ Erkekler 1.si Özgü Samioğlu
40+ Erkekler 2.si Burak Gazi
50+ Erkek 1.si Aaron Flamson
50+ Erkek 2.s i Orhun Doğasal
Tenise Hoşgeldin Tek Kadınlar 1.si Ayşe Günerman Ilgaz
Tenise Hoşgeldin Tek Kadınlar 2.si Nağme Ekenoğlu
Tenise Hoşgeldin Tek Erkek 1.si Mariona Marino
Tenise Hoşgeldin Tek Erkek 2.si Kemal Taşçı
Tenise Hoşgeldin Karışık Çiftler 1.si Esra Özdemir Başaran / Erge Günser
Tenise Hoşgeldin Karışık Çiftler 2.si Nağme Ekenoğlu / Rauf Kürşad
Tenise Hoşgeldin Çift Erkekler 1.si Uraz Şentürk / Önder Şentürk
Tenise Hoşgeldin Çift Erkekler 2.si Tunç Özgürgün / Nabi Berkut