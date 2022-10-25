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Özel Vasıf Cup’ta şampiyonlar değişmedi

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Özel Vasıf Cup’ta şampiyonlar değişmedi
 
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleşen final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. 
Ülkemizin her yaş grubundaki tenisçilerin katılım gösterdiği toplam 325 karşılaşmanın gerçekleştiği muhteşem turnuva zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları sonucunda yine 13+ tek kadınlarda Şengül Tilki ve 13+ tek erkeklerde Mustafa Zorba şampiyonluğa ulaşan isimler oldular. Kategorilerde oluşan sıralamalar şu şekilde;
8 yaş 1. grup 1. si         Ayaz Kaan Çağlayan   
8 yaş 1. grup 2. si         Kaan Tüzünkan  
8 yaş 2. grup 1. si         Maniasadat Bagheri     
8 yaş 2. grup 2. si         Melin Akçın        
9 yaş kız 1. si                Anastasiia Elshina       
9 yaş kız 2. si                Larin Vural
9 yaş erkek 1. si   Said Zeki Avcı    
9 yaş erkek 2. si   Çağ Refikoğlu     
10 yaş kız 1. si     Beren Başaran    
10 yaş kız 2. si     Anastasııa Elshina       
10 yaş erkek 1. grup 1. si       Deniz Varoğlu    
10 yaş erkek 1. grup 2. si       Erdal Arabacıoğlu        
10 yaş erkek 2. grup 1. si       Baran Başaran    
10 yaş erkek 2. grup 2. si       Cafer Tosunoğlu 
12 yaş kız 1.si      Almira Akşahin  
12 yaş kız 2.si      Girne Umut Yerebakan
12 yaş erkek 1.si  Asım Aras Astan
12 yaş erkek 2.si  Baran Başaran    
12 yaş karışık çiftler 1.si        Asım Aras Astan / Girne Umut Yerebakan       
12 yaş karışık çiftler 2.si        Almira Akşahin / Ömer Anıl 
14 yaş kız 1.si      Sahil Ece Yerebakan    
14 yaş kız 2.si      Selin Önal 
14 yaş erkek 1.si  İbrahim Can Arabacı   
14 yaş erkek 2.si  Enver Ada Gençel        
16 yaş erkek 1.si  Turgay Vural Hıdıroğlu         
16 yaş erkek 2.si  Göktuğ Yusuf Gökbayrak     
13+ erkek 1.si               Mustafa Mehmet Zorba
13+ erkek 2.si               Göktuğ Yusuf Gökbayrak     
13+ kadın 1.si               Şengül Tilki        
13+ kadın 2.si               Nadir Çınarlılı    
40+ Erkekler 1.si Özgü Samioğlu   
40+ Erkekler 2.si Burak Gazi
50+ Erkek 1.si              Aaron Flamson   
50+ Erkek 2.s      i        Orhun Doğasal   
Tenise Hoşgeldin Tek Kadınlar 1.si Ayşe Günerman Ilgaz  
Tenise Hoşgeldin Tek Kadınlar 2.si Nağme Ekenoğlu
Tenise Hoşgeldin Tek Erkek 1.si     Mariona Marino
Tenise Hoşgeldin Tek Erkek 2.si     Kemal Taşçı       
Tenise Hoşgeldin Karışık Çiftler 1.si         Esra Özdemir Başaran / Erge Günser       
Tenise Hoşgeldin Karışık Çiftler 2.si         Nağme Ekenoğlu / Rauf Kürşad     
Tenise Hoşgeldin Çift Erkekler 1.si Uraz Şentürk / Önder Şentürk        
Tenise Hoşgeldin Çift Erkekler 2.si Tunç Özgürgün / Nabi Berkut         
                  
 
 
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