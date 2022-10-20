Özel Vasıf Cup’da heyecan artıyor

KKTF tarafından düzenlenen Özel Vasıf Cup Lefkoşa Şehir Kulübü Tenis Kulübü kortlarında 8, 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile gerçekleşiyor.

Özel Vasıf Cup da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

14 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

Hayat Çakmak –Servet Tel 6-2 6-1

Özgül Şah – Almira Akşahin 6-4 6-1

Sahil Ece Yerebakan – Emine Karagözlü 0-6 0-6

EnraÇakartaş – Selin Önal 2-6 0-6

14 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Bora Erin – Hasan Aras Duman 6-3 6-4

Asım Aras Astan – Kaya Halkseven -6 6-0

Çınar Elmalı – Doruk Taşeli Çınar Elmalı w.o.

Enver Ada Gençel– Deniz Hüseyin Önen 6-0 6-3

Ömer Anıl – Cemal Konuklu Ömer Anıl Wo

Hasan Aras Duman - Eren Yılmaz 6-3 6-4

Devin Bedevi – Toprak Altuntaş Devin Bedevi w.o.

İbrahim Can Arabacı – Abdallah Oğuz El Erıan 6-0 6-0

13+ ERKEKLER - 1. Raund

Toprak Berkol – Remzi Hıdıroğlu 6-7 2-6

Deniz Hüseyin Önen – Enver Ada Gençel 1-6 2-6

Konstantın Kan – Turgay Vural Hıdıroğlu 1-6 2-6

Sami Ali Sarpten – TımDrıessen 2-6 2-5 Rt

Aras Çelik – ErınSchrotterBozkaya 6-3 6-4

Jean SchrotterBozkaya – Batur Evre 6-1 6-0

AaronFlamson – Can Alp Kırcan 6-1 6-1

13+ KADINLAR - Çeyrek Final

Sahil Ece Yerebakan – Özgül Şah 6-0 6-0

Şengül Tilki – Hayat Çakmak 6-0 6-0

Nadir Çınarlılı – Özay Barutçu 6-1 6-1

13+ TENİSE HOŞGELDİN TEK ERKEKLER - Çeyrek Final

Kemal Taşçı – Serkan Mesutoğlu 6-4 4-6 11-9

Rauf Kürşad – Uraz Şentürk 3-6 6-4 10-6

İzzet Alsakal - Salih Zeki Avcı 3-6 6-1 10-7

MarıanoMarıno – Kasra MohammadZadeh 6-2 6-2

13+ TENİSE HOŞGELDİN TEK KADINLAR - Yarı Final

Nagme Ekenoğlu – NınaRatıb Nagme Ekenoğlu W.O.

Ayşe GünermanÖzılgaz – Betül Gökay 6-0 6-1

13+ TENİSE HOŞGELDİN ÇİFT ERKEKLER - Çeyrek Final

EralErdal / Mete Feridun – Kutay Ramiz / Fatin Zorlu Ramiz w.o.

Buğra Oker / Bertuğ Korucu – Cem Taneri / Merter Refikoğlu 6-3 6-4

