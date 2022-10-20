Özel Vasıf Cup’da heyecan artıyor

KKTF tarafından düzenlenen Özel Vasıf Cup Lefkoşa Şehir Kulübü Tenis Kulübü kortlarında 8, 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile gerçekleşiyor.
Özel Vasıf Cup da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
14 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
Hayat Çakmak –Servet Tel 6-2 6-1
Özgül Şah – Almira Akşahin 6-4 6-1
Sahil Ece Yerebakan – Emine Karagözlü 0-6 0-6
EnraÇakartaş – Selin Önal 2-6 0-6
14 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Bora Erin – Hasan Aras Duman 6-3 6-4
Asım Aras Astan – Kaya Halkseven -6 6-0
Çınar Elmalı – Doruk Taşeli Çınar Elmalı w.o.
Enver Ada Gençel– Deniz Hüseyin Önen 6-0 6-3
Ömer Anıl – Cemal Konuklu Ömer Anıl Wo
Hasan Aras Duman - Eren Yılmaz 6-3 6-4
Devin Bedevi – Toprak Altuntaş Devin Bedevi w.o.
İbrahim Can Arabacı – Abdallah Oğuz El Erıan 6-0 6-0
13+ ERKEKLER - 1. Raund
Toprak Berkol – Remzi Hıdıroğlu 6-7 2-6
Deniz Hüseyin Önen – Enver Ada Gençel 1-6 2-6
Konstantın Kan – Turgay Vural Hıdıroğlu 1-6 2-6
Sami Ali Sarpten – TımDrıessen 2-6 2-5 Rt
Aras Çelik – ErınSchrotterBozkaya 6-3 6-4
Jean SchrotterBozkaya – Batur Evre 6-1 6-0
AaronFlamson – Can Alp Kırcan 6-1 6-1
13+ KADINLAR - Çeyrek Final
Sahil Ece Yerebakan – Özgül Şah 6-0 6-0
Şengül Tilki – Hayat Çakmak 6-0 6-0
Nadir Çınarlılı – Özay Barutçu 6-1 6-1
13+ TENİSE HOŞGELDİN TEK ERKEKLER - Çeyrek Final
Kemal Taşçı – Serkan Mesutoğlu 6-4 4-6 11-9
Rauf Kürşad – Uraz Şentürk 3-6 6-4 10-6
İzzet Alsakal - Salih Zeki Avcı 3-6 6-1 10-7
MarıanoMarıno – Kasra MohammadZadeh 6-2 6-2
13+ TENİSE HOŞGELDİN TEK KADINLAR - Yarı Final
Nagme Ekenoğlu – NınaRatıb Nagme Ekenoğlu W.O.
Ayşe GünermanÖzılgaz – Betül Gökay 6-0 6-1
13+ TENİSE HOŞGELDİN ÇİFT ERKEKLER - Çeyrek Final
EralErdal / Mete Feridun – Kutay Ramiz / Fatin Zorlu Ramiz w.o.
Buğra Oker / Bertuğ Korucu – Cem Taneri / Merter Refikoğlu 6-3 6-4
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