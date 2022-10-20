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Özel Vasıf Cup’da heyecan artıyor

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Özel Vasıf Cup’da heyecan artıyor
KKTF tarafından düzenlenen Özel Vasıf Cup Lefkoşa Şehir Kulübü Tenis Kulübü kortlarında 8, 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile gerçekleşiyor.
Özel Vasıf Cup da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
14 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
Hayat Çakmak –Servet Tel                                      6-2       6-1
Özgül Şah – Almira Akşahin                                     6-4       6-1
Sahil Ece Yerebakan – Emine Karagözlü                0-6       0-6
EnraÇakartaş –  Selin Önal                                      2-6       0-6
14 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Bora Erin   – Hasan Aras Duman                             6-3       6-4
Asım Aras Astan – Kaya Halkseven                         -6         6-0
Çınar Elmalı – Doruk Taşeli                                      Çınar Elmalı w.o.       
Enver Ada Gençel– Deniz Hüseyin Önen                6-0       6-3
Ömer Anıl – Cemal Konuklu                                     Ömer Anıl Wo
Hasan Aras Duman - Eren Yılmaz                           6-3       6-4
Devin Bedevi – Toprak Altuntaş                               Devin Bedevi w.o.
İbrahim Can Arabacı – Abdallah Oğuz El Erıan       6-0       6-0
13+ ERKEKLER - 1. Raund
Toprak Berkol – Remzi Hıdıroğlu                              6-7       2-6
Deniz Hüseyin Önen – Enver Ada Gençel               1-6       2-6
Konstantın Kan – Turgay Vural Hıdıroğlu                  1-6       2-6
Sami Ali Sarpten – TımDrıessen                               2-6       2-5 Rt
Aras Çelik – ErınSchrotterBozkaya                          6-3       6-4
Jean SchrotterBozkaya – Batur Evre                       6-1       6-0
AaronFlamson – Can Alp Kırcan                              6-1       6-1
13+ KADINLAR - Çeyrek Final 
Sahil Ece Yerebakan – Özgül Şah                           6-0       6-0
Şengül Tilki – Hayat Çakmak                                               6-0       6-0
Nadir Çınarlılı – Özay Barutçu                                  6-1       6-1
13+ TENİSE HOŞGELDİN TEK ERKEKLER - Çeyrek Final   
Kemal Taşçı – Serkan Mesutoğlu                             6-4       4-6       11-9
Rauf Kürşad – Uraz Şentürk                                     3-6       6-4       10-6               
İzzet Alsakal  - Salih Zeki Avcı                                  3-6       6-1       10-7
MarıanoMarıno – Kasra MohammadZadeh  6-2       6-2                 
13+ TENİSE HOŞGELDİN TEK KADINLAR - Yarı Final           
Nagme Ekenoğlu – NınaRatıb                      Nagme Ekenoğlu W.O.
Ayşe GünermanÖzılgaz – Betül Gökay                   6-0       6-1
13+ TENİSE HOŞGELDİN ÇİFT ERKEKLER - Çeyrek Final
EralErdal / Mete Feridun – Kutay Ramiz / Fatin Zorlu Ramiz   w.o.
Buğra Oker / Bertuğ Korucu – Cem Taneri / Merter Refikoğlu 6-3 6-4
 
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