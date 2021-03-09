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“Özel Vasıf Belgeseli” yayında

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“Özel Vasıf Belgeseli” yayında
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF),Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ileiş birliğinde “Özel Vasıf Belgeseli” yayınladı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada “Kadın Öyküleri Derneği ile imzaladığımız iş birliği protokolü çerçevesinde hazırlanan ve kadın öykülerinden oluşan belgesellerin ilki olan “Özel Vasıf Belgeseli”, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde gösterime girdi.” ifadeleri kullanıldı.
“Özel Vasıf Belgeseli” Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun resmi facebook sayfasından yayınlanmaya başlandı.
 
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