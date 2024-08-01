Olguner ve arkadaşları Varna’ya gitti

Yusuf Karayusufoğlu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi veteran Milli sporcuları Fadıl Olguner,Değer Baysal ve Varol Öztuğ,02-05 Ağustos tarihleri arasında Varna (Bulgaristan)’da yapılacak olan Uluslararası Masterler Masa tenisi Turnuvasına katılmak için Varna’ya gitti. Her yıl yapılan Varna Uluslararası Masterler Turnuvası Varna Belediyesi tarafından yapılacak.

Türkiye’den sadece Fenerbahçe’nin davet edildiği turnuvaya, KKTC ekibi, Fenerbahçe kafilesine dahil olarak gidecek.

