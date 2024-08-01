banner913
banner932
Tazegül zirveyi kaptırmadı
Tazegül zirveyi kaptırmadı
12 0
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
28 0
 
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
32 0
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
24 0
Rengarenk bir festival
Rengarenk bir festival
23 0
“Liderlik sorunu var”
“Liderlik sorunu var”
128 0
11 yıllık çevre felaketi!
11 yıllık çevre felaketi!
28 0
banner1032

Olguner ve arkadaşları Varna’ya gitti

banner1020

banner974
Olguner ve arkadaşları Varna’ya gitti
banner971
Yusuf Karayusufoğlu
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi veteran Milli sporcuları Fadıl Olguner,Değer Baysal ve Varol Öztuğ,02-05 Ağustos tarihleri arasında Varna (Bulgaristan)’da yapılacak olan Uluslararası Masterler Masa tenisi Turnuvasına katılmak için Varna’ya gitti. Her yıl yapılan Varna Uluslararası Masterler Turnuvası Varna Belediyesi tarafından yapılacak.
Türkiye’den sadece Fenerbahçe’nin davet edildiği turnuvaya, KKTC ekibi, Fenerbahçe kafilesine dahil olarak gidecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.