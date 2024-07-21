Olguner, Sinop’ta şampiyon

Yusuf Karayusufoğlu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi veteran Milli sporcusu Fadıl Olguner,19-21 Temmuz tarihleri arasında Sinop’ta yapılan Uluslararası Masterler Masa Tenisi Turnuvası’nda çift erkeklerde üç tane yaş gurubunda yarıştı. Olguner 60 ve üstü yaş grubunda arkadaşı Yalçın Kaya ile şampiyon oldu.Olguner ve Kaya,çift erkeklerde 70 yaş ve üstünde üçüncü olurken, 30 yaş ve üstünde 65’inci oldu.

