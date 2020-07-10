Olguner, ITTF toplantısına davet edildi

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Veteran Kolu, Lefkoşa Veteran Masa Tenisçileri Derneği Başkanı Fadıl Olguner’i video konferansla yapılacak toplantıya davet etti

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Veteran Kolu, Lefkoşa Veteran Masa Tenisçileri Derneği Başkanı Fadıl Olguner’i 25 Temmuz 2020 tarihinde Covid 19 tedbirleri nedeni ile video konferans şeklinde yapılacak toplantıya davet etti.

ITTF Veteran Kolu genel sekreteri Diette Leipit tarafından yapılan davette gündem de belirtildi. Başkanın konuşması ile başlayacak toplantıda üyelik için başvuranlar hakkında bilgi verilecek. En son da yapılacak oylamada yeni üyeliğe alınacaklar belirlenecek. Lefkoşa Vetetanlarının oylamada bir oy hakkı bulunuyor.

Daha önce de Covid 19 olayının başlaması üzerine ITTF Olguner'e mail göndererek salonlarda alınacak Covid 19 tedbirleri ile ilgili ayrıntılı bilgi vermişti. ITTF daha sonra göndermiş olduğu ikinci mailde üyelerine yardım kararı aldıklarını ve Lefkoşa Veteranlarının isteklerini sormuştu. Daha sonra Olguner'e gelen üçüncü mailde ise ITTF Başkanı Thomas Weikert Olguner'in ITTF ile ilgili ITTF Resmi Sayfasında yazdığı yazıya cevap vermiş ve ITTF'in üyesi olmak için Dünyaca tanınmış bir ülke olmak gerekmediğini örnekleri ile ortaya koymuştu. ITTF ayrıca Olguner'in Kıbrıs Rum Federasyonu'nun bünyesinde şu anda Kıbrıs Cumhuriyetinin kurucu ortağı olan Türklerden tek bir sporcu, antrenör, idareci ve hakem olmadığını belirten yazısına da yanıy verdi. Benzeri bir durumun geçmişte Afrika’da da yaşandığını belirten ITTF, ırkçılığı yapan federasyonu üyelikten atarak ırkçılık yapmayan yeni bir federasyonu üye yapmıştı. ITTF bu mailinde ITTF'in her türlü ırkçılığa kesin karşı olduğunu belirtildi.

ITTF almış olduğu kararla bu yıl sonuna kadar Dünya'daki tüm ülke ve bölgeleri müracaat etmeleri halinde üye yapacağını açıklamıştı. ITTF Olguner'e yolladığı yazının kopyalarını tüm üye federasyonlara ve Dünya basınına da dağıttı.