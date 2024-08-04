Olguner ferdilerde ikinci, çiftlerde üçüncü oldu

Yusuf Karayusufoğlu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi veteranMilli sporcuları Fadıl Olguner,Değer Baysal ve Varol Öztuğ,02-05 Ağustos tarihleri arasında Varna (Bulgaristan)’da yapılan Uluslararası Masterler Masa tenisi Turnuvasına katıldı.Her yıl yapılan Varna Uluslararası Masterler Turnuvası Varna Belediyesi tarafından yapıldı.Turnuvaya Türkiye..Bulgaristan..Yunanistan..Israil ve Moldovya'dan master masa teniscilerkatılıdı.

Türkiye’den sadece Fenerbahçe’nin davet edildiği turnuvaya,KKTCekibi,Fenerbahçe kafilesine dahil olarak gitti. Sporcularımızdan Fadıl Olguner Cumartesi günü kendi yaş grubunda (70 +) yaptığı üç maçı da kazanarak çeyrek finale kaldı.Çeyrek final maçından Dimitar Karaivanov’u 3-0 yenerek finale kalan Olguner,finalde 3-0 yenildi ve ikinci oldu.

OLGUNER ÇİFTLERDE 3.OLDU

Turnuvaya katılan Değer Öztuğ çiftlerde 3.olurken bir de consolution birinciliği kazandı. Varol Öztuğ ise hakem olarak başarılı maçlar yönetti.



