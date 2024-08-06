Olguner, Baysal ve Öztuğ, Varna’da esti..!

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Veteran Milli Sporcuları Fadıl Olguner, Değer Baysal ve Varol Öztuğ, Bulgaristan’ın Varna şehrinde yapılan Uluslararası Masterler Masa Tenisi Turnuvası’na katıldı.

Her yıl yapılan Varna Uluslararası Masterler Turnuvası, Varna Belediyesi tarafından yapıldı. Turnuvaya Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Israil ve Moldovya'dan master masa tenisçiler katıldı.

Türkiye’den sadece Fenerbahçe’nin davet edildiği turnuvaya, KKTC ekibi, Fenerbahçe kafilesine dahil olarak gitti. Sporcularımızdan Fadıl Olguner kendi yaş grubunda (70 +) yaptığı üç maçı da kazanarak çeyrek finale kaldı. Çeyrek final maçında Dimitar Karaivanov’u 3-0 yenerek finale kalan Olguner, finalde 3-0 yenildi ve ikinci oldu. Turnuvaya katılan Değer Öztuğ çiftlerde 3. olurken bir de consolution birinciliği kazandı. Varol Öztuğ ise hakem olarak başarılı maçlar yönetti.

