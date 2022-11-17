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Novak Djokovic yarı finalde

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Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde Sırp NovakDjokovic, Rus Andrey Rublev'i 2-0 yenerek yarı finale yükseldi

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Novak Djokovic yarı finalde
İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 4. gününde Kırmızı Grup karşılaşmaları oynandı.
Turnuvanın 7 numaralı seribaşıDjokovic, 1 saat 7 dakika süren maçta 6 numaralı seribaşıRublev'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
Grupta ikide iki yapan Djokovic, son maçlar öncesi yarı finale çıkmayı garantiledi.
Günün diğer maçında ise Yunan StefanosTsitsipas (2), Rus Daniil Medvedev'i (4) 2 saat 21 dakika sonunda 6-3, 6-7 ve 7-6 sona eren setlerle 2-1 yendi. İlk galibiyetini alan Tsitsipas, yarı final umudunu sürdürürken Medvedev'in son 4'e girme şansı kalmadı.
Turnuvada bugün Yeşil Grup'ta Rafael Nadal-Casper Ruud ve Felix Auger Aliassime-Taylor Fritz maçları oynanacak.
Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak.
 
 
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