banner762
İskele’de kazanan Koop
İskele’de kazanan Koop
5 0
Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı
Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı
35 0
 
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
60 0
30 0
2.1B 0
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
61 0
Her yerde ‘Basket’ var
Her yerde ‘Basket’ var
11 0
banner797
banner794

Novak Djokovic'e yeşil ışık

banner476

Fransa Açık'ın yöneticisi eski tenisçi AmelieMauresmo, ülke genelinde gevşetilen pandemi kısıtlamalarında bir değişiklik olmadığını belirterek, "Djokovic'in şu aşamada korta çıkmasının önünde bir engel bulunmadığını duyurdu

banner714
Novak Djokovic'e yeşil ışık

Toplantıda söz alan Fransa Tenis Federasyonu Başkanı GillesMoretton ise turnuvanın 22 Mayıs'ta başlayacağını hatırlatarak, "Bugün için virüsün yayılımı konusunda kayda değer pek bir gelişme yok. Şu anda Djokovic için yeşil ışık yanıyor ama son iki yıldır yaşananları düşündüğümüzde, tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin farkındayız. Salgında yeni gelişmeler yaşanırsa ve ülkeye giriş konusunda kısıtlamaya gidilirse, o zaman Djokovic için elimizden gelen bir şey olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Morreton, Rusya'nın Belarus destekli Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus ve Belaruslu tenisçilerin turnuvada yer almasında bir sakınca olmadığını da kaydederek, "Bu ülkelerin sporcuları, tarafsız statüde Fransa Açık'a katılabilecek." diye konuştu.

Kariyerinde tek erkeklerde 20 grandslam şampiyonluğu bulunan Djokovic, Kovid-19 aşısı olmayı reddetmesinin ardından sınır dışı edilmesi nedeniyle ocak ayında düzenlenen sezonun ilk grandslam turnuvası Avustralya Açık'a katılamamıştı. 34 yaşındaki tenisçi, ABD'deki aşı kısıtlamaları nedeniyle devam eden IndianWellsMasters ile Miami Açık tenis turnuvalarında da yer alamıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.