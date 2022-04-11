NicosiaMotors Tenis Liginde yarı finalistler belirlendi

NicosiaMotorsTenis Liginde hafta sonu oynanan maçların ardından normal sezon tamamlandı. Normal Sezonu 10 puanla yenilgisiz lider tamamlayan GAÜ oldu. Buna göre Play-Off eşleşmeleri de belli oldu. Oluşan puan durumun ardından tek maç üzerinden oynanacak olan yarı final maçları:

23 Nisan 2022 Cumartesi saat 10.00da DAÜ tesislerinde DAÜ-GMBTK

30 Nisan 2022 Cumartesi saat 10.00’da GAÜ tesislerinde GAÜ-LŞK oldu.

Final maçı ise 14 Mayıs 2022 federasyon tesislerinde tek maç üzerinden oynanacaktır.

Yarı final ve Final maçlarında, teklerde, ilk 2 sette tie - break uygulamalı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanır seklinde oynanacaktır. Çiftler ve Karışık çiftler maçları ilk 2 sette tie - break uygulamalı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanır ve karar puanlı seklinde oynanacak. Setlerin 1-1 olması durumunda 10 puanlık maç Tie-break’i uygulanacaktır.

Yarı final maçlarında galip gelen takımlar Final maçı için tarihinde federasyon tesislerinde tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.



KKTF 2022 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ PUAN DURUMU :

1 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ10 PUAN

2 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ9 PUAN

3 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ8 PUAN

4 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 7 PUAN

5 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 6 PUAN

6 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5 PUAN

