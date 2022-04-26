Nicosia Motors Tenis Liginde ilk finalist GMBTK

NicosiaMotorsTenis Liginde normal sezonun tamamlanması ile birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Play-Off Yarı Final karşılaşmasında DAÜ kortlarında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ve çekişmenin son maça kadar devam ettiği zevkli karşılaşmayı GMBTK 4-3 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.

Ligin diğer Play-Off Yarı Final eşleşmesi, normal sezonu lider tamamlayan Girne Amerikan Üniversitesi ile ligi 4. sırada bitiren Lefkoşa Şehir Kulübü arasında gerçekleşecek. Kazanan takımın NİCOSİA MOTORS Tenis Ligi finalinde Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünün rakibi olacak.

NİCOSİA MOTORS Tenis Ligi Play-Off Yarı Final maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da GAÜ tesislerinde başlayacak.

Final maçı ise 14 Mayıs 2022 de federasyon tesislerinde tek maç üzerinden oynanacak.

