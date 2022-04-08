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Nicosia Motors Tenis Ligi’nde heyecan sürüyor

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Nicosia Motors Tenis Ligi’nde heyecan sürüyor
KKTF tarafından düzenlenen 2022 NicosiaMotors Tenis Ligi 09 Nisan Cumartesi günü oynanacak 5. Hafta grup karşılaşmaları ile heyecan artarak devam ediyor.
2022 NıcosıaMotorsTenis Ligi 5. Haftasında Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nü konuk edeceği karşılaşma GBTK kortlarında,
Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasındaki karşılaşma DAÜ kortlarında,
Pakan Spor Kulübü Derneği ve Girne Amerikan Üniversitesi takımları Federasyon kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 10:00 da başlayacak.
 
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